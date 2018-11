La inauguración de la Feria del Libro tuvo un mayor sabor político

Ciudad de México.- La tarde de este sábado 24 de noviembre se inauguró una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, durante la inauguración se entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a la poeta uruguaya Ida Vitale.

Sin embargo, el arranque tuvo un mayor sabor político al solicitar la revisión al tema de la guardia nacional, el cuestionamiento a los superdelegados.

Ante la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue parte del presídium, y respaldado por los aplausos de los asistentes, Raúl Padilla, presidente de la FIL Guadalajara, dijo que la llegada de un nuevo gobierno de la República y las magnas decisiones que se están perfilando le motivaron a expresar algunas reflexiones.

Señaló que la legitimidad del nuevo gobierno no está en duda, pues el respaldo del 53 por ciento del electorado denota una clara voluntad de cambio y el hartazgo de la población por la violencia, la corrupción, impunidad o la pobreza y la desigualdad que vive México nuestro país.

Fue por eso que manifestó "su inquietud" con respecto a las leyes recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión.

Por otro lado, al recibir el Premio FIL de Letras Romances, la poeta uruguaya Ida Vitale celebró la generosidad que México ha tenido con los exiliados, desde los españoles hasta los de los varios países de América Latina, y reconoció que dos figuras fueron centrales en su llegada a México, el editor y periodista Huberto Batis, y el poeta y Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz.

México me ayudó de diferentes e inolvidables formas, desde la más necesaria que es tener un modo de vivir durante años y otra no menos importante y un poco distinta y quizás más importante que es dar la oportunidad que los que lleguen puedan hacer lo que quieran hacer de la mejor manera posible. Yo quería leer, yo quería escribir y esas posibilidades me las dio México", afirmó Ida Vitale.