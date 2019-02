La respuesta de Fernández Noroña a foto publicada por Mario Mata Quintero

Ciudad de México.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña llamó “miserable” al empresario de Saltillo Mario Mata Quintero luego de que este publicara en Twitter una fotografía de ambos en Las Vegas.

Me topé a @fernandeznorona en Las Vegas tratando de esconderse cobardemente en un libro. No me resistí a preguntarle que por qué no vacacionaba en Venezuela. #Hipócrita”, escribió Mario Mata en la descripción de la imagen que suma más de 5 mil ‘me gusta’.