La rifa del avión de AMLO y el desvío de atención de los feminicidios en México

Ciudad de México.- La rifa del avión presidencial de México que propone y llevará a termino el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado toda clase de reacciones, sin embargo, una de las manifestaciones más recientes es la indignación por que el tema pueda desviar la atención de la situación de feminicidios que azota al país.

Como se ha podido observar, la respuesta y postura del actual Gobierno federal ante recientes casos de asesinatos de mujeres que han conmocionado a la sociedad ha sido reprobada en gran medida por usuarios de redes sociales.

De acuerdo con un análisis elaborado por Metrics y citado por Forbes, internautas que usan esas plataformas mostraron una "actitud negativa" con respecto a las opiniones que ha emitido la administración liderada por López Obrador sobre los casos de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima, así como por el manejo de dichos crímenes.

A través del uso de la herramienta de inteligencia artificial (IA) Xpectus, el estudio de Metrics arrojó que el 63 por ciento de los usuarios de redes sociales vio de forma negativa al mandatario y criticó su postura ante el tema de los feminicidios.

En este contexto, hubo dos momentos en los que el tema de la rifa del avión presidencial causó indignación por intervenir en la atención que se debe prestar al tema de los feminicidios, la violencia de género y las manifestaciones que se realizan para exigir soluciones, tales como el paro nacional del 9 de marzo.

El tema está "manipulado" y opaca la rifa

Durante la 'mañanera' del 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que no quería que los feminicidios opacaran su iniciativa de rifar el avión presidencial.

En dicha conferencia de prensa se encontraba el Fiscal General de la República Alejandro Gertz, quien fue cuestionado sobre una propuesta de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal.

Ante esta pregunta, el Andrés Manuel aseguró que se estaba manipulando información y luego hizo el comentario que más tarde lo llevaría a ofrecer una disculpa por restar importancia al tema de los feminicidios.

La información se ha manipulado, me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa, es distorsión e información falsa", expuso entonces el mandatario.