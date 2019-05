"La sociedad debe conocer la verdad": Aburto pide reabrir el caso Colosio

Ciudad de México.- A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reabriría el caso Colosio no se ha hecho, lo que orilló a Mario Aburto Martínez, asesino confeso Luis Donaldo Colosio, a enviar un mensaje a las autoridades.

Karina Aburto, hermana de Mario, compartió un video en YouTube en el que se escucha como el asesino confeso recuerda la Comisión de la Verdad y la especial del caso Colosio que en febrero pasado ya les había solicitado reabrir el caso.

Asimismo, comentó que el actual gobierno no debería de discriminar a “los que somos presos políticos”.

No debe permitir a nadie, ni siquiera a la autoridad que me sigan agarrando de chivo expiatorio, como ya sabe la mayoría de la gente que fui sentenciado por delito que no cometí y nunca cometería”, agregó.