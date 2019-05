"La sociedad está harta de las malas condiciones de vida": Carlos Slim

Ciudad de México.- El empresario Carlos Slim señaló que, ante la falta de planeación y visión de los gobiernos, la sociedad está harta de que mejoren las condiciones de vida en la mayoría de los países.

La sociedad está harta de que tienen muchos años sin que pase nada", dijo Slim.

El empresario más rico de México indicó que a excepción de los países asiáticos la mayoría de los gobiernos no tienen una visión ni a mediano ni largo plazo, no saben a dónde van y no hay rumbo.

Están pensando a muy corto plazo, no hay una dirección, no hay políticas de Estado, porque si hubiera un plan nacional de desarrollo con políticas de Estado habría una consistencia en la marcha de los países, y es una falla que tenemos en el occidente en la mayoría de los países", añadió.

Como parte de la historia en México, Slim recordó que en 1932, ante la depresión mundial, en el país se unieron empresarios con políticos y se hizo la gran campaña nacionalista con un plan de industrialización del país, lo que llevó a crecimientos de más de 6 por ciento en 50 años.

Es lo que falta ahorita, hay desorientación, no sabe cómo cambiar o conducir el cambio", finalizó.