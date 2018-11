La trágica historia de 'Lolita', exreina de belleza que cayó en manos del narco

Ciudad de México.- El periodista Francisco Cruz describe a Dolores Camarena González o como muchos le decían ‘Lolita’, como una mujer con una "cara hermosa, simétrica, de seda, dulce de formas, limpia de maquillaje".

Dolores fue una joven hermosa que en 1980 levantó los halagos de la prensa al convertirse en Señorita Chihuahua y ocupar ese mismo año el cuarto lugar en el certamen Miss México.

Expuesta su belleza, Dolores atrapó la atención de los hombres, uno de ellos en particular la llenó de atenciones, lujos y detalles excéntricos que sólo compra el dinero.

Un día, en la casa de Dolores, llegó un lujoso automóvil último modelo, el cual fue un regalo de Armando Olivares Cervantes, un comandante de la Policía Federal que formaba parte de la cúpula del naciente Cártel de Juárez junto con Jesús Meléndez, ‘Don Chuy’, y Gilberto Ontiveros, ‘El Greñas’.

A Olivares, Meléndez y Ontiveros los conocían como ‘los reyes de la cocaína’ y operaban en sociedad con un capo italiano de nombre Giusspe Catania Ponsiglione.

Había comenzado el despegue global del narcotráfico mexicano y Ontiveros era uno de sus hombres más importantes. Con su poder y dinero, conquistó a la joven reina de belleza y la enfiló hacia su trágica historia, en la que terminó en 1986 cuando la detuvieron en Estados Unidos, acusada de lavar dinero para el Cártel de Juárez.

"Ex beauty queen arrested. Former Miss Chihuahua money laundering suspect, María Dolores 'Lolita' Camarena was arrested on May 29" (Exreina de belleza es arrestada. La sospechosa de lavado de dinero de Miss Chihuahua, María Dolores 'Lolita' Camarena fue arrestada el 29 de mayo), informó la prensa estadounidense.

Tras su arresto, una corte de El Paso en Texas, la sentenció a 200 años de cárcel por las evidencias en su contra: había registro de 58 depósitos en bancos texanos realizados por Dolores Camarena.

Al final, ‘Lolita’ sólo pasó sólo 5 años presa en Estados Unidos y desapareció de la mirada pública.

Su ejemplo, sin embargo, no sirvió de advertencia para otras reinas de belleza que en el transcurso de los años, conforme se expandió el poder del narco, también se involucraron con otros capos.