La triste historia de una madre que buscó a su hija raptada hasta la muerte

Tezoyuca, Estado de México.- Después de la desaparición de Evelin Fabiola Alcántara Legorreta, en Tezoyuca, Estado de México, Salvador Alcántara, padre de la menor, habló con el periódico El Gráfico: "Si ella llegara a ver esta nota, que sepa que la estamos buscando, que no hemos dejado de buscarla por todos los medios".

En 2019, Evelin habría cumplido 14 años; Emmanuel Tarrios Olivar, quien es el principal sospechoso de su desaparición, está en la cárcel, y fue sentenciado a 40 años de cárcel. Algunas líneas de investigación señalan que la niña, de entonces 9 años, fue vendida por 100 mil pesos.

La mañana del 29 de mayo de 2014, la pequeña salió de su casa para comprar tortillas; se llevó una bicicleta negra, propiedad de un vecino.

La tortillería queda a 500 metros de su casa y a aproximadamente un kilómetro de la carretera Texcoco-Lechería.

La encargada de la tortillería asegura que la menor sí llegó al establecimiento, pero acompañada de un sujeto de entre 25 y 27 años, delgado y de nariz aguileña. Evelin no volvió a casa.

Según la familia de la desaparecida, durante los primeros días, la policía mexiquense no prestó atención al caso, hasta que vecinos cerraron la autopista Texcoco-Lechería.

Fue entonces que se activó la Alerta Amber: Evelin Fabiola Alcántara, 9 años, tez morena clara, complexión mediana, ojos cafés, con estrabismo en el ojo izquierdo.

Del hombre que llegó con la menor a la tortillería se hicieron retratos hablados, los cuales se colocaron en la zona.

En una colonia cercana, el sospechoso fue identificado por los padres de una menor de 14 años que presuntamente había sido abusada por el sujeto. Fue así como Emmanuel Torrios fue detenido.

Junto al individuo cayeron otros dos, que en su momento confesaron que ayudaron a llevarse a Evelin al norte, "quizá a Estados Unidos, todo por 100 mil pesos", puede leerse en El Gráfico.

Mi esposa, Esperanza Legarreta, estaba enferma de la diabetes, por la angustia de que las autoridades no buscaban a Evelin no la podían encontrar, se fue deteriorando más su salud perdido las ganas de vivir, ella cada día buscaba a su hija se salía a buscar se salía a las asociaciones, pero regresaba más triste de lo que se iba cuando no la podía encontrar. Se fue deteriorando cada día más y más perdió las ganas de vivir hasta que falleció en 2018 por la angustia de no haber encontrado a Evelin", dijo Alcántara al portal Excélsior.