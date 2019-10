Las autoridades concluyen que la muerte de Gobernadora de Puebla fue accidental

Ciudad de México.- Las investigaciones internacionales realizadas por Leonardo Helicopters de Italia, y Pratt and Whitney de Canadá arrojaron que la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle fue meramente accidental, así lo informó l secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

Las autoridades de investigación, de accidentes extranjeros, que después estuvieron participando en todos los estudios, de laboratorio en la Pratt and Whitney y en el Leonardo Helicopters de Italia, no tienen la menor duda de que no hubo ningún hallazgo que pudiera pensarse en un atentado. No hay absolutamente nada”, respondió.