Llaman mal vestida a la representante de México en Miss Universo

Ciudad de México.- La modelo mexicana Andrea Toscano, que busca poder llegar a la corona de Miss Universo 2018 fue llamada por los usuarios de redes sociales “mal vestida”, quienes opinan que se vestía mejor cuando participaba para Miss México.

Entre los comentarios, la joven de 20 años de edad recibió críticas por sus combinaciones aseñoradas, que la hacen ver mayor de lo que realmente es.

Para los que no quieren entender mi punto de vista, Miss Universe es un certamen de belleza, hay 95 niñas que son consideradas como las más bellas de su país, y al menos 30 que son absolutamente hermosas para todo el mundo”. La belleza no basta. Entre las bellas se necesita destacar, y en eso entran otros factores como lo son outfits, carisma, proyecto, pasarela, bla bla bla. No es atacar, es un grito de auxilio, nuestra reina merece algo mejor que eso. Vean sus fotos en el nacional, sus outfits eran súper buenos”, criticó una usuaria de Instagram.