Lo 'salpica' el narco: Mayer enfurece contra los que lo vinculan a 'La Barbie'

Ciudad de México.- Sergio Mayer rompió el silencio y dio respuesta a los señalamientos de la periodista Anabel Hernández, quien asegura que existen vínculos entre el hoy político y el capo conocido como 'La Barbie'.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el exGaribaldi no pudo evitar las preguntas al respecto y contestó:

No me interesa y no tengo el tiempo de estar desmintiendo constantes acusaciones y calumnias que hacen en mi contra".