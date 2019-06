"Se construirán embarcaciones especiales para recoger sargazo": AMLO

Tulum, Quintana Roo.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un viaje a Tulum, Quintana Roo, dijo que va a resolver el tema del sargazo y que ya le había dado instrucciones al Secretario de Marina para construir embarcaciones especiales.

Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo. No he hablado mucho de eso porque no considero que sea -como algunos sostienen- gravísimo, no, no. Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al Secretario de Marina y se construirán embarcaciones especiales para recoger sargazo y terminar con ese problema”, dijo el presidente López Obrador.