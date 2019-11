'Lord te atropello', se niega a pagar gastos por golpear a joven con perros

Santiago de Querétaro, Querétaro.- Un sujeto originario de Francia, no quiso hacerse cargo de los gastos que se ocasionaron, luego de que el hombre golpeara y atropellara a una joven cuando esta paseaba a sus perros.

Los hechos tuvieron lugar en Querétaro, donde la joven de nombre Ixchel salió a pasear a sus tres canes, y posteriormente fue casi atropellada por el agresor.

De acuerdo con el relato de Ixchel, el sujeto cubriría los gastos por el extravío de un perro, así como la atención médica de ella y de los otros animales afectados.

El presunto agresor se negó a liquidar el total de los daños ocasionados, además de golpear en el rostro a la joven y quitarle su celular.

Yo terminé bastante lastimada, no me he podido ni levantar bien de la cama", señaló la joven.