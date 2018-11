Los albergues de la caravana migrante en Tijuana están en un punto crítico

Tijuana, Baja California.- Las caravanas de migrantes centroamericanos que se encuentran en Tijuana, están cerca del punto crítico ante su hacinamiento en un albergue de esta ciudad fronteriza, según autoridades mexicanas.

En el albergue instalado en la unidad deportiva Benito Juárez de Tijuana, las autoridades municipales señalaron en su último registro que había 6 mil 62 personas, 516 niñas, 542 niños, 1 mil 127 mujeres y 3 mil 877 hombres.

La ciudad de Tijuana no tiene la capacidad suficiente para un grupo de este tamaño. Existen varios albergues pero no tiene esta capacidad debido a que es una situación inédita, un fenómeno que no se había observado”, dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray.