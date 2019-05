Los piropos en la calle serán castigados con cárcel en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- La regidora del PRI, María Esther Garza Moreno, informó a partir del próximo mes de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sancionará con cárcel o el pago de una sanción administrativa a las personas que lancen piropos a transeúntes.

El pago de multa oscila entre los 30 o 60 salarios mínimos, mientras que la detención constará de 36 horas encerrado, por otra parte si se trata de menores de edad, estos pasaran 12 horas.

Por qué no estamos con el chiflido o con alguna cosa que los hombres dicen hay que bonita, no, no, no. Hay piropos que insultan que ultrajan y deje de eso, los tocamientos, a mí me tocó hace tiempo en un callejón y pues no, sé tiene que castigar”, apuntó la regidora.