Lozano 'explota' contra el PAN por la muerte de Martha Erika y su esposo

Ciudad de México.- Javier Lozano despotricó en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y el Gobierno de México por la muerte de Martha Erika Alonso y Rafaél Moreno Valle.

No tienen ma..., no es posible que a 6 meses no haya nada de información del desplome del helicóptero en el que viajaba Martha Erika Alonso y Rafaél Moreno Valle", expresó el priista.