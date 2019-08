Madre del 'Chupas' relata que perdió su trabajo por la detención de su hijo

Ciudad de México.- Rosa Sánchez, la madre de Luis Ángel, mejor conocido como ‘El Chupas’, quien fue arrestado por agredir a un reportero Juan Manuel Jiménez, informó que debido a la audiencia de su hijo ella perdió su trabajo.

La mujer relata que tras el ataque que hizo su hijo hacia el periodista le ha costado la paz de su familia, pues las personas le faltan el respeto a su familia.

Le están faltando mucho el respeto a mi familia. A mi hija, que iba a ir a la secundaria, subieron unas fotos para que ya no fuera a la escuela. Yo nada más pido esto, que por favor los que me estén viendo ya que se calmen las cosas. Como madre, para mi hijo, que le tengan confianza. Lo que pido es que no lo agredan”, dijo.