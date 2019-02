Madre relata que no volvió a ver a su hija después de que la dejó en el Metro

Ciudad de México.- La madre de una joven que desapareció después de subir al metro, narró que como todos los días ella acompañó a su hija a tomar el transporte público, sin embargo, nunca la vieron descender.

Diana Itzel Cuevas Uribe, de 20 años, desapareció desde el pasado 11 de enero.

Su madre la vio por última vez después de que la dejó en la estación UAM-I de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, declaró Martina Uribe en una entrevista para Noticieros Televisa.

La mamá de esta joven relató que la joven no apareció en la hora que habitualmente vuelve a casa.

Me di cuenta que ella no llegaba. Su horario de llegada era 4:30 a 5:00. Marque su celular y ya no me contestó".

La señora Martina acudió a realizar la denuncia correspondiente, por lo que le entregaron los videos de las cámaras de seguridad y localizaron a la joven por última vez en la estación Salto del Agua.

En el MP me dieron unos oficios para que me mostraran los videos del Metro. Me enseñan las cámaras y sí la encuentro en el Metro que se baja en Salto del Agua. Por última vez ahí se ve a las 6:30 am".

Las amigas de esta chica también notaron su ausencia por lo cual enviaron mensajes.

Se nos hizo raro porque ella no falta. Ese día le mandé mensaje alrededor de las 04:30, le pregunté porque no había ido y me dijo que había tenido unos problemitas", dijo Neli también a la mencionada fuente.

Su celular fue rastreado y localizaron su último registro en Cadereyta, Nuevo León.