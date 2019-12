Martí Batres descarta el separar a Lilly Téllez de Morena: "Es externa"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, el senador Martí Batres Guadarrama, no dudó en defender a la legisladora Lilly Téllez García, a quien la Comisión de Honor y Justicia de Morena intenta separar de la bancada.

El funcionario señaló que la solicitud no podría proceder debido a que no comparte ni respeta la ideología de esta fuerza política, además Téllez García es externa, por lo que no milita en el partido.

En el caso de Lilly Téllez se trata de una legisladora externa, como ella misma ha aclarado, no pertenece al partido"

No está sujeta a la disciplina del partido. No procede expulsar a Lilly Téllez del Grupo Parlamentario de Morena", precisó.

El senador hizo mención de que ella misma siempre ha señalado su cualidad externa y que no está incorporada al partido, lo cual debe respetrase.

Hay que respetar esa condición en la que ella está, coincide con una parte del programa del partido y creo que este marco de libertades es el más adecuado", dijo.