Mayer: "No habrá concierto de la Banda El Recodo en la Cámara de Diputados"

Ciudad de México.- Sergio Mayer que no se realizará un concierto de la Banda El Recodo en la Cámara de Diputados, y aclaró que sólo se les hará entrega de un reconocimiento.

El diputado explicó que el próximo martes en el Palacio Legislativo se realizará una muestra gastronómica del estado de Sinaloa, donde se le entregará un reconocimiento a la agrupación por sus 80 años de trayectoria.

No es un concierto como tal, si es que la Banda El Recodo llega a venir será para que les entreguemos el reconocimiento. No va a haber escenario, no es fiesta de fin de periodo ni mucho menos. Somos muy respetuosos en eso", aclaró Mayer.