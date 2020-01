"Me abandonaron": Una flaca Rosario Robles clama desde Santa Martha

Ciudad de México.- A cinco meses de habérsele dictado prisión preventiva, la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga fue encontrada con siete kilos menos.

Luego de tres intentos, el periodista Héctor de Mauleón logró reunirse con Robles, quién le contó cómo fue el día de su detención, en agosto pasado, por el delito de omisión y su rutina diaria en la cárcel.

La exfuncionaria, portando el uniforme beige que llevan las reclusas del penal de Santa Martha Acatitla de forma impecable y con el cabello perfectamente peinado narró:

Me abandonaron. Fue de terror, sencillamente no estaba preparada. Llegué a las ocho de la mañana, sin dormir, y todo estaba helado. Yo me sentía deshecha, tronada física y mentalmente".