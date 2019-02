Ciudad de México.- Margarita Zavala, excandidata a la presidencia de México por la vía independiente, reveló que no contenderá en las elecciones de 2024 y que por ahora está enfocada a la creación de su nuevo partido, México Libre.

Durante una entrevista a Publimetro, la esposa de Felipe Calderón expresó que antes de imaginar cualquier otra cosa (Candidatura a la presidencia), se debe conformar el partido.

Estoy dedicada a México Libre. No es para mí, no es un movimiento para la candidatura, me descarto de entrada y lo primero que tiene que hacer México Libre, antes de andar imaginando cualquier cosa, es conformar el partido. Si revuelves una agenda con la otra se echan a perder muchas cosas, me consta”, dijo Zavala.