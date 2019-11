"Me deslindo": Javier Sicilia dice por qué no actuará en marcha del 1 de diciembre

Ciudad de México. – El abogado y activista, Javier Sicilia, reveló los motivos por los que decidió no participar en la marcha del próximo 1 de diciembre, en el que llaman a la ciudadanía a manifestar su descontento por la inseguridad.

Parece ser que dicha contingencia sería cambiada para enero y no tendrá relación con la movilización que ha sido convocada por organizaciones y partidos políticos para este domingo 1 de diciembre.

Me deslindo de dicha marcha, la del 1 de diciembre, me deslindo de los partidos políticos que convocan a esa marcha ese día. No participaré ni encabezaré tal marcha, ya le dije a Julián LeBarón que eso no fue el acuerdo al que llegamos", dijo Sicilia en entrevista.