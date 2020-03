"Me duele no saludar de mano": AMLO respetará sana distancia por Covid-19

Ciudad de México.- Ante la crisis mundial por el coronavirus (Covid-19), Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la sana distancia durante sus giras por México.

El presidente señaló que solo supervisará obras y que evitará los eventos masivos, por lo que mandará una brigada a que recojan las peticiones de la ciudadanía.

Ofrezco disculpas, me duele no poder saludar de mano, abrazar, y besar, que no lo puede hacer por la sana distancia; que no lo vayan a tomar a mal".