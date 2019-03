"Me hace falta la pensión que AMLO quitó pero no andaré de 'pedinche'": Fox

Monterrey, Nuevo León.- El expresidente Vicente Fox Quesada afirmó que en 6 años ve a México a la altura de Venezuela, pues ya la economía está destrozada y Petróleos Mexicanos (Pemex) es un Titánic que se hundirá, así le meta Andrés Manuel López Obrador todo el dinero que dice que le va a invertir.

El exmandatario acudió a Monterrey para dictar una conferencia ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al final en rueda de prensa, señaló que no le cree al presidente, Andrés Manuel López Obrador, su compromiso de que no busca reelegirse, ni aunque lo haya firmado, pues al final puede "meter a su esposa".

Yo para creerle a AMLO lo tendría que poner como Cuauhtémoc en una plancha de piedra, quemarle los pies con lumbre ardiente, y hacerlo que jure ahí que no se va a reelegir, porque quiere seguir adelante con la consulta popular de si él es buen presidente o no, nos va a engañar, entonces yo todavía no se la creo".

Ante los supuestos rasgos de autoritarismo, se le preguntó, si no teme alguna acción legal en su contra.

Aseguró que permanecerá en el país porque está tranquilo.

Ya saben que no tengo pensión, no tengo seguridad, vivo tan feliz como antes o más, sí me hace falta para las fundaciones, claro que sí, la invertí muy bien, sin duda, pero si no la hay se pone uno a trabajar, no andar de pedinche".