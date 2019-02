"Me obligaron a aceptar la sentencia, pusieron la pistola en mi cabeza": Javier Duarte

Ciudad de México.- Durante una entrevista realizada por Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el exgobernador, Javier Duarte afirmó que la carta enviada ayer al periodista fue para terminar con la persecución contra su esposa.

Es más que una carta dura, es una carta donde expone la verdad, con datos reales, no con locuras invenciones e hipótesis, donde han salido varias notas. Como padre de familia me duele mucho cuando se meten con lo que tiene uno su familia, por ello me permitir enviarla”, dijo Javier Duarte en la primera entrevista que ofrece desde que fue extraditado a México de Guatemala.

Duarte dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) lo “obligó a aceptar los delitos” que se le acusaba y a aceptar el juicio abreviado y que además tenía una pistola que apuntaba su cabeza.

Me obligaron a hacerlo, ya lo puedo decir, me pusieron en la pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia. Fue la PGR . O aceptas el juicio abreviado o te ponemos delitos de delincuencia organizada son los dichos que unas personas que no conozco, al famoso contador lo vine a conocer aquí adentro, así como muchos otros que declararon en contra mía, yo ni siquiera los conocí, otros los conozco pero nada no tuve nada ver, nada de las acciones, no existe una cuenta, un bien (inmueble), una transferencia donde yo y alguien de mi familia hayan hecho algo”, señaló.