"Me voy hasta que AMLO lo disponga": Seade Kuri niega su salida de la SRE

Ciudad de México.- La mañana de este martes, Jesús Seade Kuri, negó el abandono de su puesto como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El funcionario precisó que permanecerá en el cargo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, así lo decidan.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que Seade Kuri desmintió los rumores sobre su salida y los calificó de "trifulcas mareadas".

Entre trifulcas mareadas me entero que ya me voy. ¿De dónde? El primer encargo con el que me honró el Presidente López Obradoe en lo básico ya salió"