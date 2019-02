Villahermosa, Tabasco.- Luego de que el Hospital General Dr. Gustavo A. Rovirosa, en Villahermosa, Tabasco, sufriera de un fuerte apagón, médicos tuvieron que usar la luz de un celular para poder realizar una operación.

El hecho fue grabado por uno de los doctores que permanecía en la sala de operación y posteriormente fue difundido en redes sociales.

En las imágenes se aprecia a uno de los médicos sostener un teléfono celular, con la lámpara encendida, mientras otro realiza una serie de cortes en el cuerpo del paciente.

En toda esta área no hay luz. Vamos a hacer como 10 minutos sin luz. Para acá es labor, no hay luz. No entró la planta. Sala 2, Sala 1. Más de 10 minutos sin luz y estamos en una cirugía”, se escucha describir al médico.