Menor denuncia abuso en su escuela por ser ciego, los maestros lo permiten

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un menor, estudiante de secundaria, denunció en las redes sociales, ser abusado por sus compañeros, por su discapacidad visual y las autoridades escolares no hacen nada.

El pequeño de 12 años de nombre Cesar Andrés Cruz Palacios, quien asiste a la secundaria Técnica Número 2, conocida como ‘La Prevo’, comunicó que sus compañeros le hacen bullying.

Además le roban dinero, lo golean, lo insultan y sus compañeros, lo agarran ‘como trompo’, lo espían cuando va al baño y los docentes no hacen nada para evitarlo.

En el video hace referencia, que se regresó de la escuela porque le pegaron y tiene una venda en la pierna, denunció la inseguridad que vive en la escuela y pide apoyo para tener más seguridad en la secundaria.

Por los hechos acontecidos Cesar Andrés ya no quiere regresar a la escuela, pues él sabe que le van a pegar, en el final de las imágenes se muestra como el estudiante llora amargamente.

Pese a su discapacidad, el menor toca el piano y ha demostrado que nada le va a impedir el salir adelante.

Desde chiquito me gusta, tenía pianos de mentira y los jugaba, como vieron que me gustaba mucho mis papás me buscaron una escuela donde atienden bien, si te esfuerzas mucho es fácil aprender”, dijo el estudiante en una entrevista.