Mexicanos de la CDMX marchan contra las consultas de AMLO

Ciudad de México.- Los ciudadanos de la Ciudad de México realizaron una marcha este domingo, que partió desde las 11:30 horas del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, para demostrar su rechazo a las consultas ciudadanas organizadas por Andrés Manuel López Obrador, las “leyes a modo, la imposición abusiva y la amnistía”.

Con frases como “No a las consultas” y “Democracia y federalismo, no autoritarismo”, un día después de que AMLO tomó protesta como presidente, los manifestantes rechazaron la movilización de la seguridad pública y la creación de la figura de superdelegados estatales, y se pronunciaron a favor de que continúe la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Estamos aquí todos estos ciudadanos de manera libre y voluntaria, no acarreados, porque estamos haciendo una participación más activa. La sociedad mexicana ha despertado y por segunda ocasión salimos a la calle para decirle al ahora presidente López Obrador que hay cosas que no nos gustan”, comentó Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino.

En entrevista, Herrejón señaló que “así como él (López Obrador) en su momento fue oposición y tomó las calles, nosotros lo haremos ahora para decirle no a las consultas patito, no a las consultas para modificación de leyes y de la Constitución a modo, no a militarizar nuestra seguridad pública y no a los invitados que atentan contra los derechos humanos, como es el caso de Maduro”.

“Ni chairos ni fifís, somos mexicanos”, con esa consigna inició el posicionamiento de los participantes en la marcha del 2 de diciembre.

La marcha avanzó sin incidentes por Reforma, aunque tardó en salir y fue haciendo pausas para esperar a que se agregara más gente.

Entre los participantes se hizo evidente la división, cuando uno de ellos le gritó a Herrejón que no solo ella podía hablar, pues la dirigente le había arrebatado la palabra cuando el hombre decía que López Obrador debía aprender a negociar.

Durante el recorrido por Reforma las consignas no sonaban uniformes, como en otras marchas. Aún en la vanguardia, se escuchaban proclamas diversas al mismo tiempo.

Al llegar al Monumento a la Revolución, un joven, que se dijo estudiante de la Universidad de Guadalajara y venir desde Jalisco, intentó dar un posicionamiento contrario al de los manifestantes, pero no se lo permitieron.

Queremos un México en el que quepan muchos méxicos. Eso de chairos y fifís solo divide, no habría que mencionarlo”, fue una de las frases que alcanzó a decir, antes de que los gritos del contingente lo obligaran a retirarse.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México contabilizó unos 1,400 asistentes. Entre ellos se encontraban algunas personas de nacionalidad venezolana, quienes marcharon con la consigna “México despierta, así empezó Venezuela”.