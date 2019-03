¿México es realmente un país con altos indices de malinchismo?

Ciudad de México.- Apariencia, creencias religiosas, sexo, edad, lugar de residencia, forma de hablar, clase social, son algunas de las causas con las que los mexicanos caen en la discriminación hacia sus connacionales, excusándose en el carácter fiestero que nos caracteriza y con la creencia de que solo los extranjeros pueden ser víctimas de racismo.

Una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año, revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, entre los motivos principales están la forma de vestir, el peso, color de la piel.



Para ejemplificar esta problemática se tiene el reciente caso de Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en toda una revelación por su destacado trabajo encarnando el personaje de Cleo en la cinta ‘Roma’, y que pese a sus logros, su origen indígena la ha convertido en objeto de discriminación, por ciudadanos de todas las clases sociales, de color de piel en su propio país: México.



Entre los grupos históricamente discriminados que estudia la ENADIS están las mujeres, las niñas y niños, los adolescentes y jóvenes, las personas mayores, indígenas y afrodescendientes, con discapacidad, las personas trabajadoras del hogar, con religión distinta a la católica y aquellas nacidas en otro país, además de las personas de 18 años o más que no han aclarado su orientación sexual.



En México el sentido de pertenencia a una región o a un grupo especifico, es de suma importancia para la población general, es decir si un municipio cuenta con un equipo deportivo, los habitantes apoyarán a muerte a su equipo, cuando este se enfrente a un municipio vecino, si llegará a trascender ese equipo a un nivel estatal los antiguos rivales se sumarían a este, siempre en búsqueda de ser parte de algo que lo represente, dando así una excusa para menospreciar a todo aquel que no pertenezca a dicho grupo, indicó Anabell Copado, Psicóloga.

Cuando se discrimina, se niega el valor de las personas, se menosprecia el valor que les es inherente por el sólo hecho de ser personas y, en consecuencia, la validez y vigencia de sus derechos”, declaró Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El sentido de pertenencia a algún lugar, el ser parte de algo, conlleva a la gente a adjudicarle cualquier defecto a quien no pertenece a ese grupo” indicó Anabell Copado, Psicóloga

En México, el 70 por ciento de la población es discriminado. El 30 por ciento que no lo es, concentra la mayor riqueza: son blancos, no indígenas ni afromexicanos, señala el Conapred. Pero no sólo esos ricos discriminan: lo hace quien se cree superior, sin importar su situación económica.

La discriminación es resultado de un sistema de gobierno y de dominación que ha separado y dado un trato diferente a la población afromexicana e indígena”, asegura Federico Navarrete Linares, doctor en estudios mesoamericanos por la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin embargo, acota, es difícil saber quiénes no son discriminados.