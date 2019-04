Migrantes piden no ser deportados y queman piñatas de AMLO y Tump

Tapachula, Chiapas.- Un grupo de 500 migrantes quemaron piñatas de Donald Trump y Andrés Manuel López obrador frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Las protestas se dieron luego de que los migrantes llevan varios días en espera de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración y obtener un salvoconducto para cruzar territorio mexicano hacia EU.

De acuerdo con la agencia Efe, fue el cubano Denis Hernández quien primero se manifestó cargando una enorme cruz de madera sobre sus hombros y pidió que se agilizara el trámite para continuar su recorrido.

Si tengo que dar la vida en esta cruz la voy a dar. No han dado respuesta, no hay salida a documentos ni buenos días. Estamos agotados física y mentalmente, no entendemos por qué no se nos da nuestro oficio de salida. Continuamos en huelga, esperamos oficio de salida", manifestó el caribeño.