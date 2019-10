Ministro de la SCJN declara contra Calderón: "Me amenazó y me presionó"

Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, estuvo de invitado en el programa de televisión John Ackerman y Sabina Berman, donde declaró públicamente que Felipe Calderón lo presionó en repetidas ocasiones para que resolviera ciertos casos.

El ministro comentó que no solo fue testigo de estos actos por parte del exmandatario, sino que también fue objeto.

Zaldívar no quiso puntualizar exactamente cuáles fueron esos casos en los que Calderón puso presión.

De igual manera, al ministro se le cuestionó si el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo había presionado, contundentemente respondió que no.

No, cosa que no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo fui testigo, porque fui objeto de esto", manifestó.