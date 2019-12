Mujer aplasta a joven al tirarse desde un edificio de plaza comercial en Puebla

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Una mujer en un intento de suicidio terminó por aplastar a un joven cobre el que cayó al arrojarse de un edificio.

Los hechos tuvieron lugar en una plaza comercial de Puebla, donde la fémina de 55 años de edad, se tiró desde una altura de ocho metros en una tienda departamental.

Al momento de saltar, la mujer no se percató de la presencia de un joven de 24 años de edad, quien amortiguó la caída.

Gracias a Dios me revisaron, no pasó a mayores. Sólo fue el rozón. Me cayó de golpe. Fue una dama. Creo que está viva", señaló el joven aplastado.