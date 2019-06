Mujer pide que no apliquen pena de muerte a expareja por matar a sus hijos

Estados Unidos.- Amber Jones Kyzer, exesposa del asesino de sus hijos, Timothy ‘N’, este martes, pidió a un juez que no le aplicaran la pena de muerte al hombre, luego de que ejecutó a cinco menores en 2014.

La mujer dijo a Boyd Young, abogado defensor, que sus hijos amaron al homicida según lo dijo la cadena CNN.

Yo, personalmente, no puedo querer que nadie muera. Me enteré junto a ustedes y al mundo lo que les había pasado a mis hijos. Así que, en retrospectiva, la mamá en mí decía, que muera, que muera, absolutamente. Pero desde el principio, he sostenido que no estoy a favor de la pena de muerte", mencionó.