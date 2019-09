Mujer que protagonizó video sexual logra la creación de ley con su nombre

Ciudad de México.- La joven, Olimpia Coral, quien protagonizó un video sexual en Internet a la edad de 18 años, en el pueblo de Huauchinango, Puebla, podría hacer que una ley lleve su nombre.

Según relato de la joven, ella vivió bajo una extrema depresión, la cual pudo desencadenar el cese de su vida.

Aunque ella de principio acusó a su novio de haber difundido tal material, ella pudo confirmar que fue un tercero el que compartió tal acto, provocando tristeza en la chica.

Me levantó la cabeza y me dijo viéndome a los ojos: ‘Todas cog... Tu prima coge, tu hermana cog. y yo también. La diferencia es que a tí te ven cog... Eso no te hace una mala persona o una delincuente'”, relató.