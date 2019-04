Nay Salvatori: "Yo no 'trago' de mis impuestos, yo 'trago' de mi marido"

Ciudad de México.- Nay Salvatori le expresó a sus opositores por medio de su cuenta de Twitter, que ella no "traga" de sus impuestos, ya que ella "traga" de los de su marido.

La legisladora por el Estado de Puebla, agregó que ella afortunadamente trabaja por amor a su país y no por necesidad.

No se confundan, yo no ‘trago’ como dicen ustedes de sus impuestos, yo ‘trago’ de mi marido, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad”, describió.