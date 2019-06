Nicole Peña: "¡Estás delicioso!" dijo a Enrique Iglesias durante su concierto

Ciudad de México.- La hija de Enrique Peña Nieto, Nicole Peña, sigue dando de que hablar, pero esta vez, no es por el romance con su novio Alejandro Espinosa, sino por ser fanática del cantante Enrique Iglesias.

El cantante español dio un concierto recientemente en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, y la hija del exmandatario decidió ir junto con sus amigas.

A través de las historias de Instagram es como sus seguidores se enteraron de que había estado en la primera fila y no solo eso, sino que había perdido sus modales al gritarle al cantante, lo que tacharon de obscenidades.

Se pudo escuchar a la joven gritar: “¡Estás delicioso! y ¡Hazme sudarrrr!”.

Enrique Iglesias “¡está delicioso!”, grita hija de EPN pic.twitter.com/ArOWmJXq7M — Mister137 (@ElMister137) 8 de junio de 2019

No cabe duda de que Nicole Peña disfrutó al máximo la noche, pues Enrique Iglesias interpretó y bailó al ritmo de grandes éxitos como Move to Miami, Freak, I Like How It Feels, Bailando y I Like It.

Nicole Peña enloquece por Enrique Iglesias en concierto part 1 pic.twitter.com/pDFUrID1tq — Mister137 (@ElMister137) 8 de junio de 2019