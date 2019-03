"No fui miembro del Partido Comunista, pero sí apoyé a la lucha social": AMLO

Ciudad de México.- Luego de que EL UNIVERSAL informara del expediente secreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, este rechazó que haya sido dirigente del Partido Comunista, pero dijo que sí apoyaba a luchadores sociales.

El presidente relató en conferencia de prensa que al iniciar su gobierno, le hicieron el planteamiento de que se cerrara su expediente secreto que le elaboró bajo investigación el nado Miguel Nazar Haro cuando era titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Me hicieron el planteamiento de que mi expediente se cerrara ya que iba a causar polémica de que Nazar Haro indicó que yo era dirigente del Partido Comunista hace unos años, no tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales y mis principios", expresó.