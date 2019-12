"No hago leña del árbol caído": AMLO niega ataque contra Felipe Calderón

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó su postura con respecto a la detención de Genero García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

El mandatario precisó que la detención se realizó como resultado de una investigación sobre el narcotraficante mexicano, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Asimismo, el tabasqueño manifestó que el asunto no se trataba de un ataque hacia el exgobernante michoacano, puntualizando que es un proceso que se lleva en los Estados Unidos, pero la detención si representa el fracaso de un régimen.

Nosotros no odiamos, no tenemos enemigos, y no le deseamos el mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído", expresó López Obrador.