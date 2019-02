"No llegaban los apoyos completos; tenemos pruebas": AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina informó que los apoyos se entregarán de manera directa y ya no habrá entrega de recursos a las organizaciones de la sociedad civil.

No se va a entregar apoyo a ninguna organización social, ni de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales; no se van a transferir recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios, todo va a ser directo, de la Tesorería de la federación al beneficiario", agregó.