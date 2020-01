"No me quita el tiempo": AMLO niega rumores de vínculos entre México e Irán

Ciudad de México.- La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió los rumores de los supuestos lazos del Gobierno mexicano con Irán, lo cuales comenzaron a difundirse por el periódico estadounidense Wall Street Journal.

El mandatario señaló que el periódico no era objetivo al permitir que un columnista hable sobre tener información de vínculos entre México e Irán.

La verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta".