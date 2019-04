No olvides adelantar tu reloj una hora, ya que inicia el horario de verano

Ciudad de México.- El cambio de horario de verano inicia la madrugada de este domingo 7 de abril en México por lo que usted tendrá que adelantar el reloj una hora antes de dormir.

A pesar de que el horario de verano 2019 inicia este domingo en varios estados de México, hay algunos en los que ya se había adelantado el reloj anteriormente. Como por ejemplo en algunos municipios de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Así mismo, en Sonora y Baja California no aplica el cambio de horario de verano debido a que se mantiene horario similar al de Estados Unidos.

El reloj se deberá adelantar pese a que hace unos días se había presentado una iniciativa para cancelar este cambio, propuesta por senador morenista Félix Salgado Macedonio, en la Ciudad de México.

"¿Quién está de acuerdo con el horario de verano?", preguntó desde la tribuna. "Ha llegado el momento de quitar este nefasto horario de verano", sentenció.

Sin embargo esto no fue aprobado por el Senado de la República. Así que no olvide adelantar el reloj una hora antes de irse a dormir, ya que el nuevo horario se actualizará a las 2:00 AM.

Con información de El Debate.