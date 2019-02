"¡No somos invisibles!": Niños con altas capacidades reprochan a Sheinbaum

Ciudad de México.- Tras la declaración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a que no hay estudios que definan si hay niños 'superdotados', un grupo de menores con altas capacidades y padres de familia se manifestaron afuera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir una disculpa a la mandataria. "¡Sheinbaum!, ¡sí existimos!, ¡no somos invisibles!”, gritaron cerca de 20 niños y sus papás afuera del inmueble.

Verónica Martínez, mamá de un niño con altas capacidades y representante de la organización IQ+, explicó que sí hay un estudio llamado prueba de WISC que permite detectar a niños con esta condición.

No puede desconocer la necesidad de un grupo vulnerable por ser minoría en la ciudad y que por cuestiones como (lo que dice) ella, la detección de niños con altas capacidades sea casi nula", cuestionó Martínez.

El lunes al ser cuestionada por la prensa sobre dificultades de padres de familia para el acceso de sus hijos a educación para niños con necesidades especiales, la mandataría dijo:

Había un programa en el Gobierno de la Ciudad que era para niños superdotados. En realidad, no hay ningún estudio científico que pueda definir si hay algún niño superdotado o no, como tal. Entonces este programa ya no está operando a partir de este año".