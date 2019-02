Nominado al World Press Photo refleja drama por desaparecidos en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.- El fotógrafo mexicano, Yael Martínez Velázquez, ha sido nominado al premio internacional de fotografía World Press Photo, en la categoría Historias de largo proyecto, por su trabajo La casa que sangra, la cual le da una voz a las víctimas de desaparición forzada en Guerrero.

Dicho estado es el segundo más pobre y uno de los más violentos de México, las condiciones de sus habitantes son de marginación y pobreza.

En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que el 64.4 por ciento de su población se encuentra en situación de pobreza, y el 88.2 por ciento padece al menos una carencia social.

Las desapariciones forzadas son sólo uno de los síntomas que demuestran la crisis del estado de derecho que acecha a Guerrero.

Yael Martínez ha vivido en carne propia estas experiencias, pues es oriundo de la región. Desde 2013, decidió documentar la vida de familias que tienen algún familiar desaparecido, pues se propuso "encontrar indicios de carácter social y cultural sobre esta problemática actual, así como aquello que ocasiona la ruptura del tejido social en México".

Para él, los sectores de clase baja y rural han sido los más afectados por la incapacidad del gobierno, que parece inexistente ante la ola de violencia y delincuencia que se vive en la entidad, derivada de las pugnas que los cárteles de droga enfrentan entre sí por el control del territorio.

Lo que queremos es recuperar los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos", ha dicho el fotógrafo mexicano respecto a su proyecto.

La casa que sangra es resultado de un ejercicio de Martínez Velázquez, que busca transmitir las secuelas que trae consigo consigo la pérdida de una persona en el entorno más inmediato: la familia. Lamentablemente, él guerrerense ha vivido en carne propia este dolor, pues hace seis años le arrebataron a dos seres amados, de los que sigue sin tener paradero.

A partir de entonces, ha ampliado su labor fotográfica para documentar casos de desaparición forzada en las ocho regiones de Guerrero.

Su idea es representar la forma en la que los desaparecidos cohabitan planos tan contradictorios como lo son la ausencia y la presencia. Pues son personas que no puedes ver, tocar, de las que no sabes nada, pero se mantienen en la memoria de aquellos que no pierden la esperanza de encontrar paz en una noticia tan trágica como lo es el hallazgo de un cadáver.