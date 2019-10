Noroña dice que Vicente Fox no debe ver 'Joker' por su "mentalidad de 12 años"

Ciudad de México.- El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el expresidente, Vicente Fox Quesada, no debe ver la taquillera cinta Joker ya que no cuenta con la suficiente edad mental para una producción no apta para niños.

Advertencia: La película Joker no es para niños. Atención, padres de familia y salas cinematográficas. Joker No es una película de superhéroes, es un drama muy violento que muestra el alcance de una enfermedad mental. Recomiendo que no lleve a sus hijos menores de 15 años.”

Así que el cabeza hueca @VicenteFoxQue no debe verla, anda como en los 12 años mentalmente hablando. https://t.co/Qp5rjHaKGL — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 12 de octubre de 2019

Noroña usó su cuenta de Instagram para responder de forma burlesca a un mensaje que advierte a las personas de la violencia y los temas serios que la película del villano de DC aporta.

