Novia desconsolada despide al amor de su vida; militar fallecido en Culiacán

Ciudad de México.- Entre lágrimas y una emotiva carta, Cinthia Rodríguez se despidió de su novio, Freddy el militar que perdió la vida en los enfrentamientos contra el narcotráfico en el estado de Culiacán.

Cinthia compartió por medio de su cuenta de Facebook una conmovedora dedicatoria para quien fue su novio, Freddy de 26 años y proveniente de Veracruz. La joven manifestó su dolor al saber que no se volverían a ver, además de las promesas que faltaron por cumplir.

Me prometiste que estando en tu trabajo nada te pasaría porque sabías cuidarte muy bien (…) ¿Y ahora, Como le hago? ¿cómo le hago para superar el que ya no te vea nunca más, el que ya no pueda besar tu boquita y ver tus lindos ojitos chiquitos de regalo como yo te decía mi hermoso regalo, como le hago cada mañana para resignarme que ya nunca más veré tu mensaje de buenos días ni de buenas noches", redacto Cinthia.