PAN y Morena contra Marcelo Ebrard por no responder declaración de Trump

Ciudad de México.- Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde aseguró que estaba usando a México para proteger la frontera, ha causado mucha polémica entre los mexicanos, sobre todo en los partidos políticos, quienes consideraron inaceptables las palabras del estadounidense.

Los legisladores por parte del Partido Acción Nacional (PAN), anunciaron mediante su cuenta oficial de Twitter, que el próximo martes, cuando comparezca el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se le pedirá una explicación de la nula respuesta a Estados Unidos.

No ha habido una respuesta enérgica de la cancillería ante la ofensa y humillación a México", escribieron en su Twitt.

Reprobable el silencio y sumisión de @m_ebrard ante lo dicho por @realDonaldTrump . No ha habido una respuesta enérgica ante la ofensa y humillación a México. Morena está cumpliendo su promesa de cambiar a México: estamos peor que nunca en la relación con Estados Unidos.

Por su parte, Martí Batres, senador de Morena, también calificó de inadmisibles las declaraciones de Trump sobre México, y argumentó que aunque el país mexicano tiene una intensa relación de amistad, colaboración y comercio con Estados Unidos, esta siempre mantendría su suberanía.

La política migratoria que hemos seguido es de acuerdo a principios de derechos humanos, es una política migratoria muy diferente a la política migratoria de los Estados Unidos. Lo que ha dicho el presidente Trump no es acertado, no es cierto, no es verdad", agregó.