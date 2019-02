Pastor de 60 años se casará con un niña de 12 "por orden de Dios"

Chalco, Estado de México.- Un pastor evangélico de 60 años anunció su matrimonio en redes sociales con una niña de 12 años debido al “llamado que le hizo Dios”, con quien supuestamente mantuvo una plática durante toda una noche.

Jorge Federico Rico Villareal, pastor de una comunidad religiosa de Chalco anunció su compromiso con Karla, una menor de solo 12 años en Facebook. Este sería el cuarto matrimonio de Villareal quien ha realizado esta suerte de “cambio de esposa” cuando sus supuestas pláticas con Dios así se lo requieren.

He tenido que repudiar a 3 mujeres que fueron mis esposas, cada una en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan: ¡Tantas mujeres!; porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de soportar el pecado , la injusticia delante de Dios. Más para Dios, es mucho más severo de lo que se ve”.

Los usuarios de las redes sociales contestaron airadamente en contra del anuncio por lo que exigieron a las autoridades que se investigara el caso.

Miriam Linda González Aceves, mujer con quien Villareal lleva casado 14 años expresó que todo el caso se desarrollo a raíz de sus comportamientos erróneos ante Dios.

Yo fui muy obstinada, negligente, rebelde y contumaz, en una palabra, muy estúpida, no entendí a Dios, no supe honrarle y amarle con todo mi ser a pesar de que él tenía promesas y planes muy fuertes en mi vida, por lo cual llegué a colmar al Señor y habiendo ya peligro de que por mis insensateces yo provocase la muerte de su siervo, el Señor escuchó su oración y determinó que yo ya no fuese su esposa, sino que fuese repudiada.”