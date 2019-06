Pemex anuncia que no invertirá en aguas profundas en el sexenio de AMLO

León, Guanajuato.- Este jueves Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que dejó las actividades de desarrollo de campos en aguas profundas con el retiro de su último equipo para este fin en el Golfo de México, aseguró este martes Ulises Hernández, director de Recursos, Reservas y Asociaciones de la petrolera.

Alberto Velázquez, director de finanzas de Pemex, dijo que la paraestatal no tiene en sus planes de corto plazo invertir en aguas profundas y que se limitará a los desarrollos en aguas someras y en tierra firme.

También declaró, durante el Congreso Mexicano del Petróleo, que espera que la empresa pueda tener las métricas necesarias en el corto plazo para mejorar su calificación crediticia.

Velázquez detalló que el presupuesto de más de 211 mil millones de pesos para exploración y producción de 2019, mismo que es 38 por ciento superior al del año anterior y que aumentará en 18 por ciento para llegar a 250 mil millones de pesos el próximo año, se destinará al potencial identificado en aguas someras y tierra firme, así como en la recuperación mejorada y la exploración de estas áreas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca hizo el compromiso con la Iniciativa Privada de no cancelar las rondas petroleras.

Nunca me he comprometido que van a continuar las rondas (petroleras), no sé de dónde lo sacaron. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos que no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, no están produciendo", expresó.