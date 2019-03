¿Peña Nieto a la cárcel? Defensa del 'Chapo' lo denuncia ante la FGR

Ciudad de México.- Los abogados de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera presentaron ante la Fiscalía de la República una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, expresidente de México y que durante su gobierno extraditó al capo mexicano recién sentenciado en Estados Unidos.

El abogado de ‘El Chapo’ Guzmán, en México, José Luis Meza acusó que Enrique Peña Nieto y su administración tuvieron fallas procesales en la extradición del capo mexicano a Estados Unidos.

Asimismo José Luis Meza detalló según publicó Regeneración que la denuncia también está dirigida para el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y para el ex titular de la PGR, Raúl Cervantes. Rento Sales Heredia, ex comisionado también fue incluido.

Los exfuncionarios, así como el expresidente Enrique Peña Nieto podrían ser procesados por secuestro, responsabilidad oficial, abuso de autoridad y los que resulten.

Este es el primer paso, la semana entrante vendremos a ratificar la denuncia inmediatamente serán citados todos y cada uno de los denunciados para que comparezcan a declarar”, señaló el abogado.